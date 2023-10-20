Руководство ФК «Ростов» создаст новую мужскую команду

Фото: ФК Ростов.

Руководители футбольного клуба «Ростов» хотят создать новую мужскую команду. Она будет состоять из игроков молодежного состава донского ФК.Представители «желто-синих» уточнили, что команда «Ростов-2» появится в следующем году. Спортсмены примут участие во второй лиге чемпионата России. В текущем сезоне за звание лучших в этой лиге борются три донских коллектива: ФК «Чайка» из села Песчанокопского, ФК «Форте» из Таганрога и «СКА Ростов».В интервью Матч ТВ представители ростовского клуба рассказали, что в новую команду войдут 14-15 игроков. Остальных распределят между командами, чтобы у каждого был шанс проявить себя.Отметим, что молодежный состав «Ростова» занимает первое место в турнирной таблице МФЛ. В этом сезоне команда одержала 12 побед и один раз проиграла.