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Руководство ФК «Ростов» создаст новую мужскую команду

Руководство ФК «Ростов» создаст новую мужскую команду
Руководители футбольного клуба «Ростов» хотят создать новую мужскую команду. Она будет состоять из игроков молодежного состава донского ФК.

Представители «желто-синих» уточнили, что команда «Ростов-2» появится в следующем году. Спортсмены примут участие во второй лиге чемпионата России. В текущем сезоне за звание лучших в этой лиге борются три донских коллектива: ФК «Чайка» из села Песчанокопского, ФК «Форте» из Таганрога и «СКА Ростов».

В интервью Матч ТВ представители ростовского клуба рассказали, что в новую команду войдут 14-15 игроков. Остальных распределят между командами, чтобы у каждого был шанс проявить себя.

Отметим, что молодежный состав «Ростова» занимает первое место в турнирной таблице МФЛ. В этом сезоне команда одержала 12 побед и один раз проиграла.
Фото: ФК Ростов.
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