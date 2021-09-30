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Ростовский «Пересвет-ЮФУ» стартовал в чемпионате с поражения

Ростовский «Пересвет-ЮФУ» стартовал в чемпионате с поражения

Несколько дней назад ростовчанки сражались против именитых курянок в Кубке России на своём паркете. В той игре «Динамо» победило с не слишком крупным перевесом. Но теперь соперники сразились в чемпионате России среди команд Премьер-Лиги.

В первой части матча гостьи хорошо боролись против одного из самых мощных клубов России. Перевес динамовок не был катастрофическим – 18:12. Во второй четверти вновь была победа «Динамо» с небольшой разницей. К большому перерыву «Пересвет-ЮФУ» проигрывал - 25:35. Но в третьей десятиминутке «бело-голубые» просто разгромили ростовчанок – 33:8! В последней четверти интриги уже не было никакой. Результат – крупное поражение, 47:91.

По личным показателям среди подопечных Дмитрия Федосеева выделялись Екатерина Рябова и Вероника Павлюченко, набравшие по 10 очков. У хозяек лучше других атаковала Ева Лизек – 18 баллов.

Уже 2 октября коллективы сыграют ещё один матч.
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