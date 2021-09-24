Ростовский «Пересвет-ЮФУ» проиграл курскому «Динамо»

В полуфинале Кубка России ростовская команда играла против одного из лидеров российского женского баскетбола.В первой четверти у курянок получился очень мощный старт – 0:13. Можно было предположить, что интриги уже не будет. Но ростовчанки смогли навязать борьбу. К концу первых десяти минут отрыв сократился до пяти баллов (12:17), а в концовке вторых получилось даже сравнять счет – 28:28. В третьей четверти «Динамо» все-таки оторвалось в счёте, а в четвёртой удержало преимущество. В итоге «Пересвет-ЮФУ» проигрывает 48:58. 25 декабря пурпурные сыграют в матче за третье место со «Спартой и К» (Видное, Московская область), которая уступили «Нике» (Сыктывкар) 56:77.По личной статистике лучшими у хозяек паркета были Вероника Павлюченко (15 очков), Анастасия Максимова (7 + 7 подборов) и Ксения Кузьмина (6). У «Динамо» продуктивнее всех отыграла Елизавета Шабанова - 18 баллов.Чемпионат для подопечных Дмитрия Федосеева начнётся 1 и 2 октября, когда ростовчанки сыграют с этим же «Динамо» в Курске.Тем временем ещё один донской клуб проведёт контрольный матч – «Платов» - «Ставропольчанка», 1 октября, 16:00.