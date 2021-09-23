«Пересвет-ЮФУ» вышел в полуфинал Кубка России

Ростовские «пантеры» в четвертьфинале второго по значимости турнира в российском баскетболе принимали одну из самых сильных команд страны – «Надежду» из Оренбурга. Игра ожидаемо выдалась очень сложной, но итоговый результат порадовал ростовских болельщиков.Борьба была равной на протяжении всего матча. В первой четверти «Пересвет-ЮФУ» немного оторвался – 18:15. Во второй десятиминутке разница увеличилась – 39:32 перед большим перерывом. В третьей части вечера оренбурженки сократили отставание до четырёх очков. В нервной концовке «пурпурные» всё-таки отстояли победу – 60:56.По личным показателям самыми результативными у хозяек стали Вероника Павлюченко (20 очков), Анастасия Максимова (9) и Ксения Кузьмина (7 баллов и 11 подборов). У гостей Наталья Жедик набила 19 очков.В остальных играх ¼ финала «Ника» (Сыктывкар) переиграла дома «МБА» (Москва) – 79:69, «Динамо» (Курск) уничтожило «Самару» – 82:46, а «Спарта энд К» (Видное) была сильнее «Нефтяника» (Омск) – 73:53. Полуфинальные встречи пройдут 27 сентября. Ростовский «Пересвет-ЮФУ» сыграет на своём паркете с «Динамо» из Курска.