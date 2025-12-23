Фото: соцсети

Ростовский баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» в очередной раз потерпел поражение. 23 декабря в рамках Суперлиги прошел матч скомандой из Сургута «ЮГРА».С первых минут обе команды имели равное количество очков. Однако в третьем периоде «Барс-РГЭУ» пропустил вперёд соперника на 13 очков. В заключительной четверти донская команда смогла набрать на 8 очков больше, но этого не хватило, чтобы изменить исход встречи.В итоге «Барсы» уступили сургутским баскетболистам со счётом 76:80.Стоит подчеркнуть, что это уже 13-е поражение подряд для донской команды. В текущем сезоне 2025/26 ростовчане занимают пследнее место в турнирной таблице, состоящей из 15 команд.