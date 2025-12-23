- В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и погибла до прибытия скорой помощи, - сообщили в МБУ АР «УПЧС».

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области автобус сби насмерть 47-летнюю женщину. Дорожная авария произошла 23 декабря.По предварительной информации, шофер габаритного транспорта частной компании ехал от СНТ «Гайдары» Щепкинского сельского поселения Аксайского района в сторону села Большие Салы Мясниковского района. В этот момент в попутном направлении по обочине дороги шла жительница. Вероятно, водитель отвлекся от управления транспортом, из-за чего наехал на женщину.