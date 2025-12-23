В Ростовской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание пригородной электрички

Фото: СКЖД

Жителей Ростовской области, пользующихся пригородным железнодорожным сообщением, предупредили об изменениях в расписании одной из электричек. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщает о временном корректировке движения поезда № 6186/6185, курсирующего по маршруту "Орловка-Кубанская – Ростов".В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях, 26 декабря отправление состава со станции Орловка-Кубанская будет осуществлено на две минуты раньше, в 16:53. Прибытие в Ростов-на-Дону запланировано по графику, в 18:28.Подчеркивается, что поезд будет следовать со всеми остановками согласно действующему расписанию.Для получения актуальной информации о движении поездов пассажирам рекомендуется обращаться к официальному сайту СКЖД, в пригородные кассы вокзалов, а также использовать информационные стенды и табло.