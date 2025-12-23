Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание пригородной электрички

В Ростовской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание пригородной электрички

Жителей Ростовской области, пользующихся пригородным железнодорожным сообщением, предупредили об изменениях в расписании одной из электричек. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщает о временном корректировке движения поезда № 6186/6185, курсирующего по маршруту "Орловка-Кубанская – Ростов".

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях, 26 декабря отправление состава со станции Орловка-Кубанская будет осуществлено на две минуты раньше, в 16:53. Прибытие в Ростов-на-Дону запланировано по графику, в 18:28.

Подчеркивается, что поезд будет следовать со всеми остановками согласно действующему расписанию.

Для получения актуальной информации о движении поездов пассажирам рекомендуется обращаться к официальному сайту СКЖД, в пригородные кассы вокзалов, а также использовать информационные стенды и табло.
Фото: СКЖД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.