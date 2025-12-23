Делу об избиении жителя Новочеркасска не могут дать ход из-за отсутствия вещдоков

Фото: Donday

В Новочеркасске расследование по делу жестоко избитого на улице мужчины практически остановилось из-за отсутствия вещественных доказательств. Записи с камер, на которых должно было попасть преступление, исчезли.Станислав уже три месяца добивается справедливости после того, как был жестоко избит знакомым. Происшествие случилось 4 октября в микрорайоне Хотунок. Станислав заступился за жену, к которой приставал пьяный сосед. Тот ненадолго отступил, но вернулся с друзьями. Станислав получил удар по голове и потерял сознание, а затем злоумышленник раздробил ему несколько фаланг на пальцах, в двух местах сломал челюсть и нанес черепно-мозговую травму.Ситуация попала на камеры, все видели около пяти взрослых человек и подросток, записывающий избиение на телефон. Когда Станислав пришел в себя в больнице, он начал узнавать, как идет расследование. Сначала уголовное дело вовсе не возбуждали долгое время. Как сообщает Donday, теперь не могут собрать показания и доказательства.Станислав лично ходил к соседу и просил записи с камер, но тот только рассмеялся и сказал, что стер запись. Другие свидетели говорят, что не видели момент побоев.Все это кажется Станиславу крайне подозрительным. Он предполагает, что кто-то саботирует расследование. Если дело не пойдет, Станислав будет добиваться повторного опроса свидетелей и анализа доказательств уже через прокуратуру.