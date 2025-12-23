В 2026 году упростят правила по содержанию ОКН: нововведения коснутся Ростова

Фото: Дондей

С 2026 года в России будут введены правила по упрощению объектов культурного наследия. Это изменения коснутся как донской столицы, так и области.Большинство необходимых старинным домам ремонтных работ замедлял федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия». В котором говорилось о том, что для любых ремонтных работ нужно получать лицензию на реставрацию, заказывать дорогостоящую научно-проектную документацию, проводить историко-культурную экспертизу и получать разрешение на проведение работ по сохранению. На это всё уходило годы и миллионы рублей.Теперь элементарный ремонт крыши можно провести быстрее. Введено понятие «работ, связанных с содержанием объекта культурного наследия». Эти меры направлены на поддержание объекта в хорошем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Работы не касаются реставрации и не затрагивают исторический облик и конструкцию здания. Среди них — ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, внутренней отделки, фасадов и кровли, окон и дверей, территорий (парков, садов), перепланировка помещений.Владелец или ответственное лицо заранее сообщает в уполномоченный орган охраны о предстоящих работах. В уведомлении указываются виды, объёмы, сроки и используемые технологии.Отметим, что есть и исключения, но для многоквартирных домов. Работы по содержанию помещений в многоквартирных домах, являющихся памятниками, будут проводиться без уведомления органа охраны.Волонтеры, проявляющие интерес к сохранению памятников архитектуры, с нетерпением ожидают нововведений. Теперь они смогут принимать участие в поддержании объектов культурного наследия, если получат разрешение от их законных владельцев.