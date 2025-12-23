Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ростовчане останутся без традиционного новогоднего забега "Побегай 1 января". Об отмене массового мероприятия из соображений безопасности сообщил глава города Александр Скрябин в своих социальных сетях.Ежегодно 1 января сотни жителей Дона собирались у главной елки в парке Горького и преодолевали более четырех километров по центральным улицам. Однако, в связи с непростой обстановкой, от массового забега решено отказаться. "Последняя воздушная атака врага, в результате которой в Ростове, к несчастью, погибли люди, показывает, что безопасность жителей - превыше всего", - подчеркнул Скрябин.Но новогодняя пробежка все же состоится, но в другом формате. Вместо массового старта, ростовчанам предлагают выйти на пробежку 1 января в любое удобное время и по любому маршруту. Это может быть парк, набережная, стадион или даже крытый манеж.Глава города предложил участникам записывать короткие видео своих пробежек и выкладывать их в соцсети с хэштегом #ростовзабег2026. Авторов самых популярных роликов ждут памятные призы от Александра Скрябина. Таким образом, ростовчане смогут продемонстрировать спортивный дух и красоту города без риска для своей безопасности.