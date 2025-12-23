Новости
В Ростовской области начальница и сотрудники морга предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве

В Таганроге начальница и сотрудники морга предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве.

В феврале 2025 года в таганрогском морге прошли обыски. Следствие установило, что сотрудники учреждения вымогали у родственников умерших деньги. Требовали за ускорение процедуры выдачи тела и подготовку его к похоронам.

По словам источника Donday, расследование в отношении руководителя ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Таганроге Оксаны Терземан и двух её подчинённых завершено.

Если вина обвиняемых будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Фото: УФСБ по Ростовской области.
