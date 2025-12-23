На Дону осудили 46-летнего предпринимателя, который удерживал и изнасиловал трех девушек
В Ростовской области вынесли приговор 46-летнего мужчину за изнасилование и незаконное удерживание трех девушек.
Ранее Donday писал про историю чудовищной посиделки. В 2023 году общий друг познакомил трех девушек с мужчиной. Двум из них было 17 лет, одной — 18. Осужденный пригласил их к себе домой для продолжения общения.
Однако вместо этого, запер девочек на несколько дней, насиловал их и заставлял употреблять наркотики. Все это осужденный снимал на телефон.
Через несколько дней мужчина отпустил девушек, но пригрозил им убийством, если те все расскажут. Девочки все равно рассказали обо всем взрослым.
При обыске в квартире предпринимателя нашли видео с участием девочек, наркотики и табачную продукцию с поддельными акцизными марками на сумму свыше трёх миллионов рублей.
Суд признал бизнесмена виновным и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 21 год колонии строгого режима.