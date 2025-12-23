На Дону осудили 46-летнего предпринимателя, который удерживал и изнасиловал трех девушек

Фото: DonDay

В Ростовской области вынесли приговор 46-летнего мужчину за изнасилование и незаконное удерживание трех девушек.Ранее Donday писал про историю чудовищной посиделки. В 2023 году общий друг познакомил трех девушек с мужчиной. Двум из них было 17 лет, одной — 18. Осужденный пригласил их к себе домой для продолжения общения.Однако вместо этого, запер девочек на несколько дней, насиловал их и заставлял употреблять наркотики. Все это осужденный снимал на телефон.Через несколько дней мужчина отпустил девушек, но пригрозил им убийством, если те все расскажут. Девочки все равно рассказали обо всем взрослым.При обыске в квартире предпринимателя нашли видео с участием девочек, наркотики и табачную продукцию с поддельными акцизными марками на сумму свыше трёх миллионов рублей.Суд признал бизнесмена виновным и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 21 год колонии строгого режима.