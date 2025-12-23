Стали известны улицы Ростова, где появилась автофиксация неправильной парковки
Водителям Ростова-на-Дону рассказали, на каких улицах с 22 декабря появились автомобили автоматической фиксации неправильно припаркованных машин. Список предоставили в городском Центре Безопасности Дорожного Движения.
Речь идет о системе «Паркон». Идея в том, чтобы автомобили с особым оборудованием просто ездили по маршрутам кругами, а камера сама фиксировала нарушения. «Умная» техника выявляет остановки на обочинах, парковку на платных стоянках, тротуарах. Камера собирает данные о номере, модели и координатах таких машин. В дальнейшем информация обрабатывается, нерадивый водитель получает штраф.
В Ростове парконы отправились на:
- проспект Ленина;
- проспект Михаила Нагибина;
- улицу Большую Садовую;
- проспект Буденновский;
- улицу Пушкинскую;
- улицу Доватора;
- проспект Кировский;
- улицу Красноармейскую;
- проспект Чехова;
- проспект Соколова;
- улицу Станиславского;
- проспект Ворошиловский.
С октября фиксация уже велась на улицах Луговая и 339-й Стрелковой Дивизии.
Некоторые водители прячут номера, чтобы система не могла опознать их авто. Напоминаем, что за это можно получить штраф до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишение прав до полутора лет. Более того, система «Паркон» все равно отправляет в инспекцию сведения о нарушении. Там расшифровывают автомобильный номер по имеющимся данным.