Стали известны улицы Ростова, где появилась автофиксация неправильной парковки

проспект Ленина;



проспект Михаила Нагибина;



улицу Большую Садовую;

проспект Буденновский;



улицу Пушкинскую;

улицу Доватора;

проспект Кировский;

улицу Красноармейскую;

проспект Чехова;

проспект Соколова;

улицу Станиславского;

проспект Ворошиловский.

Фото: Rostov.ru

Водителям Ростова-на-Дону рассказали, на каких улицах с 22 декабря появились автомобили автоматической фиксации неправильно припаркованных машин. Список предоставили в городском Центре Безопасности Дорожного Движения.Речь идет о системе «Паркон». Идея в том, чтобы автомобили с особым оборудованием просто ездили по маршрутам кругами, а камера сама фиксировала нарушения. «Умная» техника выявляет остановки на обочинах, парковку на платных стоянках, тротуарах. Камера собирает данные о номере, модели и координатах таких машин. В дальнейшем информация обрабатывается, нерадивый водитель получает штраф.В Ростове парконы отправились на:С октября фиксация уже велась на улицах Луговая и 339-й Стрелковой Дивизии.Некоторые водители прячут номера, чтобы система не могла опознать их авто. Напоминаем, что за это можно получить штраф до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишение прав до полутора лет. Более того, система «Паркон» все равно отправляет в инспекцию сведения о нарушении. Там расшифровывают автомобильный номер по имеющимся данным.