Стали известны улицы Ростова, где появилась автофиксация неправильной парковки

Водителям Ростова-на-Дону рассказали, на каких улицах с 22 декабря появились автомобили автоматической фиксации неправильно припаркованных машин. Список предоставили в городском Центре Безопасности Дорожного Движения.

Речь идет о системе «Паркон». Идея в том, чтобы автомобили с особым оборудованием просто ездили по маршрутам кругами, а камера сама фиксировала нарушения. «Умная» техника выявляет остановки на обочинах, парковку на платных стоянках, тротуарах. Камера собирает данные о номере, модели и координатах таких машин. В дальнейшем информация обрабатывается, нерадивый водитель получает штраф.

В Ростове парконы отправились на:

  • проспект Ленина;
  • проспект Михаила Нагибина;
  • улицу Большую Садовую;
  • проспект Буденновский;
  • улицу Пушкинскую;
  • улицу Доватора;
  • проспект Кировский;
  • улицу Красноармейскую;
  • проспект Чехова;
  • проспект Соколова;
  • улицу Станиславского;
  • проспект Ворошиловский.

С октября фиксация уже велась на улицах Луговая и 339-й Стрелковой Дивизии.

Некоторые водители прячут номера, чтобы система не могла опознать их авто. Напоминаем, что за это можно получить штраф до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишение прав до полутора лет. Более того, система «Паркон» все равно отправляет в инспекцию сведения о нарушении. Там расшифровывают автомобильный номер по имеющимся данным.
Фото: Rostov.ru
