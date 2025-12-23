В Ростовской области скорректирован областной закон о комплексной застройке

Фото: ЗС РО.

На 27-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты скорректировали областной закон о комплексной застройке. Он обязует застройщиков либо построить за счет собственных средств социальные объекты (детские сады, школы и поликлиники), предусмотренные проектом планировки и межевания территории, либо перечислить в областной бюджет безвозмездный взнос за уже созданную нагрузку на социальные объекты.– Мы продолжаем наполнять новым законодательным содержанием градостроительную политику, ключевые подходы которой были определены главой региона Юрием Борисовичем Слюсарем еще в прошлом году. В соответствии с этой политикой вся масштабная комплексная застройка в Ростовской области должна вестись вместе с развитием социальной инфраструктуры. При чем обязанность по строительству школ, больниц, поликлиник, детских садов в новых жилых районах возлагается на самих застройщиков, – рассказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.Напомним, с 1 января 2025 года отдельные полномочия по градостроительной деятельности в Ростове-на-Дону, Батайске, в Аксайском и Мясниковском районах с местного уровня власти были переданы на областной уровень. В том числе выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию.Депутаты уже приняли в новой редакции областной закон, где были уточнены критерии масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства, при соблюдении которых застройщик может получить земельный участок без торгов. В том числе, были конкретизированы условия по строительству социальных объектов в зависимости от масштаба стройки.На 27-м заседании ЗС были определены условия для застройщиков, желающих возводить жилые комплексы непосредственно в Ростовской агломерации.Все новые договоры на жилищное строительство в Ростове-на-Дону, Батайске, в Аксайском и Мясниковском районах будут заключаться в виде договоров о комплексном развитии территории. При заключении договора будет предусматриваться одно из обязательств застройщика. Он должен либо построить за счет собственных средств социальные объекты (детские сады, школы и поликлиники), предусмотренные проектом планировки и межевания территории, либо перечислить в областной бюджет безвозмездный взнос за уже созданную нагрузку на социальные объекты. Взнос будет взиматься в случае, если при строительстве нового жилья его будущие жители будут обеспечены существующей или строящейся другим застройщиком социальной инфраструктурой.При этом в целях стимулирования застройщиков к строительству социальной инфраструктуры устанавливается мера поддержки в виде субсидии на возмещение затрат за строительство социальных объектов.– Это очень важное нормативное решение, к принятию которого мы подходили достаточно долгий период времени. Шли дискуссии, споры, но в итоге разработчиками была выбрана модель, которая, на взгляд депутатов Законодательного Собрания, в полной мере отвечает интересам как развития территории ростовской агломерации, так и интересам жителей тех жилых домов, которые будут строиться в рамках комплексного развития территории. Считаем, что эти законодательные поправки существенным образом повлияют на будущее развитие Ростова-на-Дону и близлежащих территорий, – подытожил Александр Ищенко.