Ростовские гандболисты проиграли «СКИФу»

Фото: ГК «ДГТУ-Лидер».

«ДГТУ-Лидер» уступил оппоненту из Омска в двух встречах - 23:30 и 24:41.У ростовского клуба текущий сезон является наименее удачным за всю историю. Из-за масштабных перестановок в составе команду пришлось строить почти с нуля. В последних матчах «регулярки» чемпионата нужно были помериться силами с сибирскими «кочевниками».На старте первой игры омичи значительно сильнее – 0:5. Подшефные Вячеслава Есауленко постарались навязать борьбу, но силы не были равны. К перерыву «СКИФ» уже ведет 18:9, а во втором тайме сил на борьбу уже не осталось. Перевес, правда, немного сократился – 23:30. Больше всех у желто-синих набрали Михаил Соколов (8), Кирилл Тимченко (6) и Асватур Киракосян (5).Второй поединок прошел по схожему сценарию. Вновь «скифы» рванули с места в карьер – 12:23 к перерыву. Вторая половина игры хоть и была формальностью, но «львы» провели ее хорошо, ведь это последние минуты в завершающемся сезоне. Итог – поражение 24:41. Те же Соколов и Тимченко набили по 4 гола.Чемпионат страны среди команды Высшей Лиги для ростовской команды завершен. В сезоне 2021/2022 «ДГТУ-Лидер» занял лишь 5 место из 6.