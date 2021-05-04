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Ростовские гандболистки разгромили «Астраханочку» в полуфинале чемпионата России

Ростовские гандболистки разгромили «Астраханочку» в полуфинале чемпионата России

В гостевом матче полуфинала чемпионата России гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в выездном матче с «Астраханочкой» со счетом 25:35.

В первые минуты игры ростовчанки успешно атаковали соперниц. Владлена Бобровникова неотразимым броском открыла счет. Команды шли мяч в мяч. Однако в середине первого тайма астраханская разыгрывающая Елизавета Малашенко неудачно приземлилась на ногу. Спортсменка не смогла встать самостоятельно, ее увели врачи и донская атакующая Юлия Манагарова. Лишившись одного из сильнейших игроков, «Астраханочка» стала сдавать позиции. К последним минутам тайма «Ростов-Дон» буквально смял хозяек площадки и получил колоссальное преимущество. На перерыв команды отправились со счетом 11:17 в пользу дончанок.


На фото: астраханская разыгрывающая Елизавета Малашенко получила травму.

Второй тайм астраханские гандболистки начали с атак, забивая два мяча подряд. Но «Ростов-Дон» пресек все попытки соперниц сравнять счет. Тренер «Астраханочки» взял тайм-аут, пытаясь встряхнуть своих подопечных. Однако за последние 10 минут разрыв увеличился с 8 до 10 мячей. К финальному свистку счет составил 25:35 в пользу ростовчанок.

По словам шведского тренера «Ростов-Дона» Пера Юханссона, эта победа далась им не так легко, как может показаться на первый взгляд. У команды сейчас трудный период - совсем недавно ростовчанки потерпели поражение в матче с норвежским «Вайперс». Тогда «Ростов-Дон» вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов Европы.



- Мы были немного подавлены, но знали, что нам предстоит серьезная игра с «Астраханочкой», - поделился Пер Юханссон. - С ними всегда на выезде тяжело бороться. Тем не менее я очень доволен сегодняшней игрой.

Второй матч с «Астраханочкой» за место в полуфинале состоится 11 мая на домашней арене «Ростов-Дона».

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