В Волгодонске заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве на улице

Мужчина, подозреваемый в уличном убийстве в Волгодонске, заключен под стражу. Волгодонский районный суд принял решение о мере пресечения Дмитрию Н. 5 мая.

Напомним, трагедия случилась 2 мая на перекрестке Донского и Ленина. Двое мужчин поссорились. По версии следствия, Дмитрий задумал убить другого. Он нанес оппоненту удар ножом. Травма оказалась серьезной, и раненый скончался на месте.

Дмитрий стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство». В СИЗО он пробудет до 7 июля.
Фото: Rostov.ru
