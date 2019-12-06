Ростовчанки помогли сборной России прорваться в полуфинал чемпионата мира по гандболу



Ростовские гандболистки в составе сборной России успешно провели очередной матч чемпионата мира, досрочно обеспечив себе место в полуфинале. Игра с Черногорией состоялась10 декабря в японском городе Кумамото. Встреча завершилась со счётом 35:28.



Первый тайм заставил болельщиков понервничать. На первых же секундах черногорки оформили дубль и вели в счёте вплоть до 13-й минуты. Наконец, Владлена Бобровникова дальнии броском сравняла цифры на табло — 6:6. Тренер соперниц взял тайм-аут, после которого они отправили четыре мяча подряд в ворота россиянок. Затем уже Амброс Мартин взял перерыв. Его подопечные оптимизировали работу и ушли на перерыв с отрывом в один гол.



Второй тайм был не менее напряжённым. Соперники шли мяч в мяч, пока на 37-й минуте Анна Вяхиерва не вывела сборную России вперёд — 20:18. Хоть черногорки и обсудили игру во время последнего тайм-аута, им это не помогло. Россиянки не оставляли соперницам шанса на победу, постоянно отрываясь от них. Итог — 35:28 в пользу России.



В матче приняли участие восемь спортсменок клуба «Ростов-Дон»: Юлия Манагарова, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Ксения Макеева и Анна Вяхирева. Девушки забросили 24 мяча из 35.



Победа обеспечила россиянкам досрочное прохождение в полуфинал чемпионата мира.