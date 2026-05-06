В Ростове с 13 мая на сутки будет ограничена подача воды на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону на нескольких улицах будет ограничена подача воды. Актуальные отключения публикует ростовский водоканал.Ограничения будут действовать 13 мая с 09:00 по 14 мая до 09:00. Воды не будет на: Бондаренко, 1 – 22, Гайдара, 1 – 10. Также в границах: Балочная - Н. Ополчения – переулок Приволжский - Катаева – Лесопарковая, 1 - 40.Пониженное давление ожидается в домах: по улице Лесопарковая - от №40 до улицы Мадояна и по Мадояна: от ул. Лесопарковой до Ерёменко.Ограничения связаны с заменой напорной гребёнки на ВНС «Западная» и участка водовода на улице Толмачева.