Ростовские гандболистки разгромно проиграли дома соперницам из Норвегии

В домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл соперницам из норвежского клуба «Вайперс» со счетом 34:27.Все билеты на матч были проданы за несколько дней до игры. Днем 10 апреля ростовский Дворец спорта был заполнен на 75% (3 тысячи зрителей). Именно столько может принимать зал в связи с коронавирусными ограничениями. Фанаты ждали от ростовчанок победы, и начало матча подтверждало их ожидания.Игра началась с успешной атаки ростовчанок. Виктория Борщенко открыла счет неотразимым броском. После нескольких реализованных пенальти полузащитницы Заади «Ростов-Дон» вырвался вперед на несколько мячей. Однако к середине тайма норвежки перехватили инициативу и сравняли счет. Какое-то время команды шли буквально мяч в мяч. Но к последним минутам первого тайма норвежки буквально смяли хозяек и получили колоссальное преимущество. На перерыв команды ушли при счете 19:12 в пользу гостей.Во втором тайме ситуация только усугубилась. В какой-то момент разрыв увеличился до 10 мячей. Шведский тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон взял несколько тайм-аутов и пытался встряхнуть своих подопечных. Но это был не их день.«Вайперс» не оставил хозяйкам ни единого шанса на спасение. Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение ростовчанок - 34:27.По словам тренера Пера Юханссона, по скорости и результативности атак «Ростов-Дон» не уступал соперницам. Однако линия защиты оказалась недостаточно хорошо подготовлена физически. К тому же норвежские вратари отразили почти в три раза больше мячей.- Слишком много ошибок для такой решающей игры, - объяснил Пер Юханссон.Второй матч с «Вайперс» за место в финале Лиги чемпионов-2021 состоится 11 апреля на домашней арене «Ростов-Дона». Донской команде предстоит за ночь сделать работу над ошибками и попытаться взять реванш.