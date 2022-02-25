Ростовские баскетболисты уступили в Магнитогорске

Фото: БАРС-РГЭУ

Игра в Магнитогорске тяжело далась «желто-синим» – провал на старте, хорошая вторая четверть и вновь слабая игра в третьей части матча.В первые минуты у «барсов» ничего не получалось – много потерь, совсем низкий процент попаданий. Как результат – промежуточный проигрыш, 7:19. Но уже вторая десятиминутка развернула ситуацию. По её итогам команда Михаила Старовойтова вырвалась вперёд – 36:35. Увы, развить успех не получилось. Третий отрезок вечера стал для гостей роковым – «Металлург» повёл «+8», а «БАРС-РГЭУ» так и не смог догнать. Итог – проигрыш ростовской команды, 72:85.По индивидуальной статистике, самыми полезными у ростовчан были Александр Голяхов (19 очков), Владимир Лидяев (17) и Дмитрий Прокин (16). У «Металлурга» Сергей Рассказов набрал 20 баллов.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Новомосковск» обыграл «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 95:75, «Русичи» (Курск) были сильнее «Динамо» (Ставрополь) - 107:96, «Нефтехимик» (Тобольск) победил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 89:46, а «Чебоксарские Ястребы» превзошли «Челбаскет» (Челябинск) - 75:73.27 февраля пройдут повторные игры. В таблице «регулярки» первенства страны среди команд Суперлиги-2 ростовский клуб идёт на 5-м месте из 11.