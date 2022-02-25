Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовские баскетболисты уступили в Магнитогорске

Ростовские баскетболисты уступили в Магнитогорске

Игра в Магнитогорске тяжело далась «желто-синим» – провал на старте, хорошая вторая четверть и вновь слабая игра в третьей части матча.

В первые минуты у «барсов» ничего не получалось – много потерь, совсем низкий процент попаданий. Как результат – промежуточный проигрыш, 7:19. Но уже вторая десятиминутка развернула ситуацию. По её итогам команда Михаила Старовойтова вырвалась вперёд – 36:35. Увы, развить успех не получилось. Третий отрезок вечера стал для гостей роковым – «Металлург» повёл «+8», а «БАРС-РГЭУ» так и не смог догнать. Итог – проигрыш ростовской команды, 72:85.

По индивидуальной статистике, самыми полезными у ростовчан были Александр Голяхов (19 очков), Владимир Лидяев (17) и Дмитрий Прокин (16). У «Металлурга» Сергей Рассказов набрал 20 баллов.

В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Новомосковск» обыграл «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 95:75, «Русичи» (Курск) были сильнее «Динамо» (Ставрополь) - 107:96, «Нефтехимик» (Тобольск) победил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 89:46, а «Чебоксарские Ястребы» превзошли «Челбаскет» (Челябинск) - 75:73.

27 февраля пройдут повторные игры. В таблице «регулярки» первенства страны среди команд Суперлиги-2 ростовский клуб идёт на 5-м месте из 11.
Фото: БАРС-РГЭУ
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.