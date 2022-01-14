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Донские баскетболисты уступили «Нефтехимику» со счетом 70:80

Донские баскетболисты уступили «Нефтехимику» со счетом 70:80
Повторная игра, увы, не принесла положительных эмоций ростовским болельщикам.

Первая четверть была практически равной – гости вели в счете, но совсем чуть-чуть – 22:23. Во второй, к сожалению, тобольчане сыграли намного сильнее, унеся на отдых разницу в 11 очков – 34:45. Третий отрезок поединка был равным – «желто-синие» не смогли приблизиться. А в четвёртой четверти команда гостей держалась примерно на том же расстоянии. Итог – проигрыш ростовской команды, 70:80.

По индивидуальной статистике, самыми полезными у «жёлто-синих» стали Александр Голяхов (18 баллов), Владислав Гусак (15), Владимир Лидяев (9) и Роман Матвеев (9). У «Нефтехимика» больше других набил Никита Солдатов – 23 очка.
В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Челбаскет» (Челябинск) обыграл дома «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 100:81, «Русичи» (Курск) взяли верх над «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 92:80, «Тамбов» был сильнее «Новомосковска» - 108:75, а «Металлург» (Магнитогорск) превзошёл «Динамо» (Ставрополь) - 92:79.
25 и 26 января дружина Михаила Старовойтова сразится в гостях с «Новомосковском».
Фото: «БАРС-РГЭУ».
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