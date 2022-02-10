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Ростовские баскетболисты уступили гостям из Майкопа

Ростовские баскетболисты уступили гостям из Майкопа

В матче чемпионата страны среди клубов Суперлиги-2 «желто-синие» принимали команду из столицы Адыгеи.

Первая часть матча осталась за «барсами» - 28:8, но уже в следующей четверти гости вернули в игру интригу. К экватору ростовчане ведут в счёте - всего 44:40. Третий отрезок поединка остался за «Динамо-МГТУ» - «бело-голубые» вырвались вперёд, а в концовке удержали комфортный для себя отрыв. Итог – поражение подопечных Михаила Старовойтова - 76:85.

По индивидуальной статистике, у «барсов» лучшими были Александр Голяхов (17 очков), Владимир Лидяев (14 + 10 подборов – «дабл-дабл») и Евгений Маринин (13). У «Динамо-МГТУ» самым полезным стал Илья Александров – 18 очков.

В остальных встречах в Суперлиге-2 «Чебоксарские Ястребы» переиграли дома «Динамо» (Ставрополь) - 87:75, а «Металлург» (Магнитогорск) разгромил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 101:67.

13 февраля «БАРС-РГЭУ» и «Динамо-МГТУ» сыграют второй матч.
Фото: БАРС-РГЭУ
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