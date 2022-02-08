Ростовские баскетболисты разгромили ставропольское «Динамо» - 91:46

Фото: БК «БАРС-РГЭУ».

Второй матч между ростовской и ставропольской командами не содержал в себе интриги – какая-то борьба была лишь в стартовой десятиминутке. В дальнейшем преимущество ростовчан не вызывало сомнений.Уже к большому перерыву «желто-синие» вели в счете больше десяти очков (39:27). А в третьем отрезке «барсы» втрое перебросали соперника. Четвертая часть вечера, по сути, уже ничего не решала. Итоговый результат – крупная победа ростовской команды, 91:46.По индивидуальной статистике, в составе «барсов» самыми полезными были Павел Бугаенко (15 очков), Владислав Гусак (15) и Александр Голяхов (13). У «Динамо» лучше других сыграл Николай Муха – 9 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Чебоксарские Ястребы» одолели «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 93:71, «Тамбов» обыграл «Металлург» (Магнитогорск) - 80:71, «Русичи» (Курск) были сильнее «Нефтехимика» (Тобольск) - 97:70, а «Челбаскет» (Челябинск) разгромил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 100:46.12 и 13 февраля подшефные Михаила Старовойтова сразятся дома с «Динамо-МГТУ» из Майкопа.