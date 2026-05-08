- Думаю, уже все по сморчку. Уже много реально высохших экземпляров. Молодых грибов мало, малышей не встретишь, - пишут жители.

- Собрали это за пару часов на двоих. Вылазка вышла действительно продуктивной, - говорят жители.

- Сушь, как в Сахаре. Очень нужен дождик, - пишут жители.

Фото: Яндекс Карты

В Ростовской области сезон сбора сморчков подошел к концу. Об этом жители сообщают в социальных сетях.В начале недели в окрестностях Ростова-на-Дону любители «тихой охоты» набрали судок сморчков.Сморчки растут в начале весны. Этот гриб-деликатес отличается своей шляпкой с яйцевидной формой и извилистыми складками. В этом году эти грибы уродились больших размеров. Многие сморчки достигают ладони в диаметре.Зато маслят сейчас собирают ведрами. Так, в Каменском районе грибники набрали целых пять ведер этих грибов.Также маслят находят в Семикаракорском и Усть-Донецком районах.А в Нижнекундрюченском лесу люди обнаружили энтолому садовую. Она росла в поросли дикой груши.Несмотря на обильный урожай, грибники отмечают, что среди находок попадается много червивых и подсушенных грибов.На предстоящий майских праздниках метеорологи прогнозируют выпадение осадков в виде дождя. Возможно, после выходных ситуация с грибами на полянах донского региона улучшится.