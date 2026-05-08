Аэропорты Юга России закрыты до 12 мая из-за атаки БПЛА в Ростове. Как сообщает Росавиация, сроки могут измениться.Глава Минтранса Андрей Никитин дал поручение авиаперевозчикам, ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекции перевозить пассажиров с отмененных рейсов на поездах и автобусах. При задержке рейсов пассажирам оказать услуги в предоставлении напитков и питания, организации размещения в гостинице.Напомним, что в ночь на 8 мая при атаке беспилотников на Ростов было повреждено здание регионального центра управления воздушным движением на Юге России «Аэронавигация Юга России». После происшествия работу объекта приостановили. В результате 13 аэропортов временно закрыты.