Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ремонт шпиля на здании на Большой Садовой будет сделан за счет жильцов

В Ростове ремонт шпиля на здании на Большой Садовой будет сделан за счет жильцов
В Ростове ремонт шпиля на здании на Большой Садовой будет оплачен за счет жильцов. Об этом редакции Donday сообщили в управляющей компании УК «Мир вашему дому».

28 апреля с верхней части архитектурного памятника откололся декоративный элемент. Наконечник упал на крышу, а осколки штукатурки разлетелись по пешеходной зоне и дороге. Территорию пришлось оградить. На следующий день специалисты устранили нависающие элементы. Пешеходам больше ничего не угрожает, но внешний вид здания по-прежнему оставляет желать лучшего. В центре города находится объект культурного наследия с поврежденным шпилем.

Управляющая компания сейчас следит за состоянием верхней части здания. Однако этого недостаточно, необходимы ремонтные и реставрационные работы. Жильцам придется оплатить их самостоятельно.

Представитель УК отметил, что Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) не может помочь в этом вопросе. Для проведения экспертизы и самих работ потребуется значительная сумма денег, вероятно, превышающая миллион рублей.

Пока не ясно, согласятся ли жильцы на эти расходы.
Фото: Администрация города
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика