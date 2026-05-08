В Ростове ремонт шпиля на здании на Большой Садовой будет сделан за счет жильцов

В Ростове ремонт шпиля на здании на Большой Садовой будет оплачен за счет жильцов. Об этом редакции Donday сообщили в управляющей компании УК «Мир вашему дому».28 апреля с верхней части архитектурного памятника откололся декоративный элемент. Наконечник упал на крышу, а осколки штукатурки разлетелись по пешеходной зоне и дороге. Территорию пришлось оградить. На следующий день специалисты устранили нависающие элементы. Пешеходам больше ничего не угрожает, но внешний вид здания по-прежнему оставляет желать лучшего. В центре города находится объект культурного наследия с поврежденным шпилем.Управляющая компания сейчас следит за состоянием верхней части здания. Однако этого недостаточно, необходимы ремонтные и реставрационные работы. Жильцам придется оплатить их самостоятельно.Представитель УК отметил, что Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) не может помочь в этом вопросе. Для проведения экспертизы и самих работ потребуется значительная сумма денег, вероятно, превышающая миллион рублей.Пока не ясно, согласятся ли жильцы на эти расходы.