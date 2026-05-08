Съемочная группа фильма о Басте объявила о завершении ростовского блока продакшена. Об этом стало известно из вечернего поста в соцсетях студии 7 мая.Команда по набору массовки на территории региона поблагодарила граждан за отзывчивость и активное участие в судьбе картины.В Ростове-на-Дону съемки велись в центре города: на Центральном рынке, в переулке Семашко, на Красноармейской и не только. Жители города с энтузиазмом восприняли происходящее, многие с удовольствием участвовали в массовых сценах.