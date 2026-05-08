Ровно 12 лет назад футбольный клуб «Ростов» завоевал Кубок России

Ровно 12 лет назад, 8 мая 2014 года, футбольный клуб «Ростов» завоевал Кубок России, одержав победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5. Это событие стало первым крупным трофеем команды после поражения в финале Кубка в 2003 году от московского «Спартака».Главным тренером «Ростова» в тот момент был Миодраг Божович, известный черногорский и сербский футболист, который после завершения карьеры сосредоточился на тренерской работе.За последующие 10 лет команду возглавляли разные наставники, но значительных успехов не было. В 2025 году, когда у руля стал Джонатан Альба, «Ростов» снова приблизился к Кубку, но в решающей серии пенальти уступил ЦСКА.Сезон-2025/26 завершился для команды неудачей — она вылетела из турнира в четвертьфинале. Причины такого спада, особенно учитывая, что ещё недавно «Ростов» был в числе лидеров, остаются неясными. Бывший футболист Виталий Дьяков высказал мнение, что команда упростила свой футбол, снизив уровень игры.На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. В последние годы команда была выше, занимая 6-7-ю позиции.