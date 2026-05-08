«Ростов» отказал клубам Саудовской Аравии в продаже Умара Сако
Футбольный клуб «Ростов» не захотел продавать клубам Саудовской Аравии защитника Умара Сако.
Ближневосточные клубы выходили на дончан с предложением по 30-летнему футболисту минувшей зимой, сообщает Legalbet.
С желто-синими пытались договориться об аренде с последующим выкупом. Однако российский клуб был заинтересован лишь в моментальной сделке за 3 миллиона евро. Трансфер не состоялся.
Умар Сако играет в «Ростове» 2 года. Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2027-го.