«Ростов» отказал клубам Саудовской Аравии в продаже Умара Сако

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» не захотел продавать клубам Саудовской Аравии защитника Умара Сако.Ближневосточные клубы выходили на дончан с предложением по 30-летнему футболисту минувшей зимой, сообщает Legalbet.С желто-синими пытались договориться об аренде с последующим выкупом. Однако российский клуб был заинтересован лишь в моментальной сделке за 3 миллиона евро. Трансфер не состоялся.Умар Сако играет в «Ростове» 2 года. Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2027-го.