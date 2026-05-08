Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов» отказал клубам Саудовской Аравии в продаже Умара Сако

«Ростов» отказал клубам Саудовской Аравии в продаже Умара Сако

Футбольный клуб «Ростов» не захотел продавать клубам Саудовской Аравии защитника Умара Сако.

Ближневосточные клубы выходили на дончан с предложением по 30-летнему футболисту минувшей зимой, сообщает Legalbet.

С желто-синими пытались договориться об аренде с последующим выкупом. Однако российский клуб был заинтересован лишь в моментальной сделке за 3 миллиона евро. Трансфер не состоялся.

Умар Сако играет в «Ростове» 2 года. Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2027-го.
Фото: ФК Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика