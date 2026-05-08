Время покажет: Агент Кирилла Щетинина - о потенциальном переходе игрока из «Ростова» в «Локомотив»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, высказался о будущем игрока в стане желто-синих. Разговоры о возможном уходе футболиста появились на фоне интереса к игроку со стороны московского «Локомотива» и других клубов чемпионата России.«Интерес к Кириллу действительно есть, он сохраняется. Что касается его будущего, покинет он «Ростов» или нет — время покажет. В «Ростове» рабочая атмосфера, команда готовится к играм — впереди важные матчи», — сказал Клюев.Кирилл Щетинин выступает за клуб из Ростова-на-Дону с 2021 года. Изначально игрок присоединился к желто-синим на правах аренды, но через время стороны заключили полноценный контракт. В текущем сезоне 24-летний футболист забил 1 мяч и отдал 2 голевых передачи в 34 встречах.