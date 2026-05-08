ФК «Динамо» Москва не может вылететь из Краснодара из-за атаки БПЛА на Ростов

Игроки и персонал московского «Динамо» не могут покинуть Краснодар после матча финала Кубка России против одноименного клуба из-за закрытия аэропортов.

Накануне динамовцы в серии уступили «Краснодару» в финале Пути РПЛ Кубка России. В пятницу, 8 мая, команда из Москвы должна была вылететь обратно в столицу. Однако работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Команда остается в Краснодаре на неопределенный срок. Аэропорты на юге останутся закрыты минимум до 12-го числа. 11 мая команда Ролана Гусева на домашней арене должна сыграть с «Краснодаром» в чемпионате России.
