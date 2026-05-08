В аэропортах Юга России сняли ограничения. Подведомственная Росавиации Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста, сообщили в Росавиации.-Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, - отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что работа 13 аэропортов может возобновится до 12 мая.Напомним, что ограничения были введены в связи с атакой БПЛА в Ростове. Обломки БПЛА повредили здание регионального центра управления воздушным движением на Юге России «Аэронавигация Юга России». После происшествия работу объекта приостановили.В настоящее время специалисты делают, чтобы устранить последствия минувшей ночью.