Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В аэропортах Юга России сняли ограничения

В аэропортах Юга России сняли ограничения
В аэропортах Юга России сняли ограничения. Подведомственная Росавиации Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста, сообщили в Росавиации.

-Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что работа 13 аэропортов может возобновится до 12 мая.

Напомним, что ограничения были введены в связи с атакой БПЛА в Ростове. Обломки БПЛА повредили здание регионального центра управления воздушным движением на Юге России «Аэронавигация Юга России». После происшествия работу объекта приостановили.

В настоящее время специалисты делают, чтобы устранить последствия минувшей ночью.
Фото: Южная транспортная прокуратура
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика