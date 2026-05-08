Ростовский рэпер Баста потерял зуб на одном из концертов

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) рассказал в кавер-шоу о том, как потерял зуб на концерте. По его словам, во время исполнения шестой песни на одном из последних концертов Василий случайно задел микрофоном зуб, и тот упал на сцену.Однако рэпер не прервал выступление и продолжил петь. Позже он незаметно для зрителей поднял выпавший резец с пола и положил его в карман. Никто из присутствующих на концерте так и не узнал о произошедшем.«Видимо, я так плохо исполняю и со всеми зубами, что люди разницы не почувствовали просто. То есть у меня не посвистывало особо, ничего не изменилось», — иронично заметил Василий Вакуленко.Напомним, что ранее портал Donday сообщал о том, что рэперы Баста и Гуф (Алексей Долматов) перезаписали альбом спустя 16 лет. Последний совместный альбом артистов вышел в 2010 году. В новом альбоме, который включает 14 треков, одна песня «Чайный пьяница 2.0» была перезаписана. Треки рассказывают о русском рэпе, новой жизни и благодарности судьбе.