Почему в Ростове перестала работать связь накануне Дня Победы?

Фото: Дондей

Накануне Дня Победы в Ростове‑на‑Дону и области случились серьёзные перебои со связью: абоненты разных операторов не могут звонить, отправлять сообщения и выходить в интернет, сообщает портал DondayРостовчанка Елена пожаловалась, что не смогла дозвониться до дочери.- Звонок прерывался без гудков, а пропущенный вызов у нее не отобразился, - пожаловалась женщина.С аналогичными проблемами столкнулись и жители Таганрога.Платформа «Сбой.РФ» зафиксировала десятки жалоб из Ростовской области и других регионов.По сообщению областного правительства, ограничения могли ввести в целях безопасности — регулятор вправе отключать связь, в том числе сервисы из «белого списка». Проблемы могут сохраниться и 9 Мая.