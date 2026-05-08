Почему в Ростове перестала работать связь накануне Дня Победы?

Накануне Дня Победы в Ростове‑на‑Дону и области случились серьёзные перебои со связью: абоненты разных операторов не могут звонить, отправлять сообщения и выходить в интернет, сообщает портал Donday

Ростовчанка Елена пожаловалась, что не смогла дозвониться до дочери.

- Звонок прерывался без гудков, а пропущенный вызов у нее не отобразился, - пожаловалась женщина.

С аналогичными проблемами столкнулись и жители Таганрога.

Платформа «Сбой.РФ» зафиксировала десятки жалоб из Ростовской области и других регионов.

По сообщению областного правительства, ограничения могли ввести в целях безопасности — регулятор вправе отключать связь, в том числе сервисы из «белого списка». Проблемы могут сохраниться и 9 Мая.
