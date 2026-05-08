Фото: Гидрометцентр России

В Ростовской области из-за ливней с грозами ввели оранжевый уровень опасности. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.Оранжевый уровень погодной опасности говорит о том, что на территории региона (или части региона) наблюдаются или прогнозируются явления, интенсивность которых соответствует критерию опасного явления или комплекс метеорологических явлений, каждое из которых не является опасным, но их сочетание уже опасно и может нанести ущерб.В некоторых районах ожидается комплекс метеорологических явлений: ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-23 метров в секунду.Предупреждение действует до конца дня 8 мая.Ранее на Дону был введен оранжевый уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров. Специалисты предупреждали о четвертом классе пожароопасности. Больше риск пожаров возможен в отдельных районах: северо-западный, центральный и Приазовье.Оранжевый уровень опасности из-за риска возникновения пожаров прогнозировался до 8 мая. Однако его продлил до 11 часов вечера 9 мая.