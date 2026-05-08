Традиционные экскурсии на 9 Мая в Ростове пройдут независимо от парада

Проведение традиционного парада в Ростове-на-Дону находится в «подвешенном состоянии». Накануне 9 Мая вопрос о проведении мероприятия еще находится на стадии обсуждения.

Как сообщили редакции Donday в ЮВО, решение о проведении парада Победы на 9 Мая до сих пор не принято. Руководители совещаются и решают, стоит ли устраивать парад в этом году.

При этом другие мероприятия в честь Великой Победы все же состоятся. В частности, ежегодные пешеходные экскурсии по центральным улицам донской столицы не были отменены.

Группы из 25 человек прогуляются по знаковым местам города, которые связаны с войной. Маршрут пройдет по Большой Садовой, Буденновскому и Береговой. Хоть мероприятие и бесплатное, запись на них осуществляется предварительно. Организаторы экскурсий отметили, что мест практически не осталось.
Фото: Музей истории города Ростова-на-Дону
