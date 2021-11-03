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Ростовские баскетболистки обыграли команду из Беларуси

Ростовские баскетболистки обыграли команду из Беларуси
В первый игровой день домашнего тура EWBL (Европейской Женской Баскетбольной Лиги) «пантеры» играли с минским «Цмоки».

В первой части встречи игра была почти равной. «Драконихи» иногда даже перехватывали инициативу. В концовке четверти «пурпурные» вырвались вперёд – 26:21. В начале второго отрезка вечера «пантеры» набрали больше десяти очков подряд, и отрыв вырос до 12 очков. Тренерский штаб «Цмоки-Минск» вынужденно берёт тайм-аут. И это имело эффект – минчанки выдали свою результативную серию и сократили разницу до всего четырёх баллов – 39:35 после двух четвертей, вся борьба ещё впереди.

Третий отрезок встречи стал ключевым – «Пересвет-ЮФУ» выиграл его - 19:10, чем внёс решающий вклад в победу. В последнем отрезке матча гости ничего не показали. Итог – выигрыш ростовчанок - 74:63.

По личной статистике, лучшими у хозяев были Екатерина Рябова (17 очков), Анастасия Максимова (13) и Юлия Грабовская (12). У минчанок наиболее результативной была Рейчел Териот – 17 баллов.

В другой игре первого дня «Ника» (Сыктывкар) разгромила «Лиепаю» (Латвия) - 89:59. 6 ноября ростовчанки сыграют с «Лиепаей».
Фото: ewbl.eu
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