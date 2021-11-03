Ростовские баскетболистки обыграли команду из Беларуси

Фото: ewbl.eu

В первый игровой день домашнего тура EWBL (Европейской Женской Баскетбольной Лиги) «пантеры» играли с минским «Цмоки».В первой части встречи игра была почти равной. «Драконихи» иногда даже перехватывали инициативу. В концовке четверти «пурпурные» вырвались вперёд – 26:21. В начале второго отрезка вечера «пантеры» набрали больше десяти очков подряд, и отрыв вырос до 12 очков. Тренерский штаб «Цмоки-Минск» вынужденно берёт тайм-аут. И это имело эффект – минчанки выдали свою результативную серию и сократили разницу до всего четырёх баллов – 39:35 после двух четвертей, вся борьба ещё впереди.Третий отрезок встречи стал ключевым – «Пересвет-ЮФУ» выиграл его - 19:10, чем внёс решающий вклад в победу. В последнем отрезке матча гости ничего не показали. Итог – выигрыш ростовчанок - 74:63.По личной статистике, лучшими у хозяев были Екатерина Рябова (17 очков), Анастасия Максимова (13) и Юлия Грабовская (12). У минчанок наиболее результативной была Рейчел Териот – 17 баллов.В другой игре первого дня «Ника» (Сыктывкар) разгромила «Лиепаю» (Латвия) - 89:59. 6 ноября ростовчанки сыграют с «Лиепаей».