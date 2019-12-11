Ростовчанки в составе сборной России по гандболу обидно проиграли в полуфинале ЧМ



В полуфинале чемпионата мира по гандболу ростовчанки в составе сборной России уступили Нидерландам. Игра завершилась обидным поражением со счётом 32:33.



Это поражение стало для россиянок первым в серии матчей ЧМ-2019. До этого спортсменки беспощадно громили соперниц, уверенно прокладывая себе путь в финал. Увы, после матча с Нидерландами им остаётся только бороться за третье место.



На первой минуте игры счёт открыла Анна Сень, и соперницы, недолго думая, отправили ответный мяч в наши ворота. Сборная Нидерландов играла очень уверенно, и до середины тайма постоянно опережали россиянок на один-два мяча. Затем наши девушки стали их догонять, но, несмотря на старания, не смогли вырваться вперёд — первая половина игры завершилась со счётом 16:16.



В начале второго тайма соперницы быстро обогнали Россию на несколько мячей. Затем Анна Сень реализовала пенальти, а через какое-то время Владлена Бобровникова забросила мяч в ворота команды Нидерландов. Через восемь минут после перерыва цифры на табло показывали 20:20. На какой-то миг россиянки вырвались вперёд, но Нидерланды наступали на пятки и вскоре завладели преимуществом в счёте. Последние минуты матча заставили болельщиков изрядно понервничать — гандболистки вели настоящую борьбу на площадке. Увы, сборной России не хватило сил, чтобы одолеть соперниц. Итог встречи — 32:33 в пользу Нидерландов.