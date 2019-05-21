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Ростовчанки в составе сборной России стали лучшими в мировом первенстве

Ростовчанки в составе сборной России стали лучшими в мировом первенстве
На первенстве мира по гимнастике спортсменки из Ростова в составе российской сборной завоевали золотые медали.

За звание лучших боролись девушки категории «юниорки от 14 до 16 лет». В предварительных соревнованиях сразу три команды стали лидерами. Две из них представляли Московскую область, одна — Финляндию. В финале же финки обогнали своих соперниц.

Команда из Ростова по итогу первого дня оказалась на восьмой строчке турнирной таблицы. По правилам соревнований они не смогли попасть в финал.

Однако в командном первенстве наши девочки показали высший класс. Юниорская сборная в составе команд Дона и Московской области завоевала золотые медали в первенстве мира. Соревнования прошли в испанском городе Картахене.
Ростовчанки в составе сборной России стали лучшими в мировом первенстве

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