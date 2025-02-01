Ростовчанки взяли золото первенства России по стрельбе из блочного лука

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С 21 по 26 января в Орле прошло первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие около 530 спортсменов из 40 регионов страны.Команда из Ростова-на-Дону, состоящая из Виктории Куропатки, Софьи Нарыжной и Софии Гарькавец, завоевала золотые медали в возрастной категории до 18 лет.Тренер команды, Владимир Приходько, рассказал, что отбор на соревнования был жёстким. Из большого количества спортсменов выбрали трёх наиболее сильных.Блочный лук отличается от классического. Он состоит из двух эксцентриковых блоков, соединённых тетивой и системой тросов. Это позволяет тратить меньше сил на удерживание лука в растянутом положении, что способствует более точному прицеливанию. Однако сила натяжения блочного лука может достигать 27 килограммов.Перед командой стояла задача — стрелять на дистанции 18 метров из блочного лука. Полигон представлял собой закрытую двухэтажную площадку с 64 щитами. Каждой стрелой спортсменки должны были поразить мишень, состоящую из трёх кругов диаметром 20 сантиметров, расположенных вертикально в ряд. Диаметр самого маленького круга — всего 2 сантиметра. Чем ближе попадание к центру, тем больше очков.В финальном спарринге ростовчанки набрали 226 очков из 240 возможных, опередив команду из Москвы на три очка. 16-летняя Виктория Куропатка заняла третье место в личном первенстве.Софья Нарыжная отметила, что это был их первый опыт выступления таким составом. В начале соревнований был небольшой мандраж, но поддержка сокомандниц и тренера помогла справиться с волнением.