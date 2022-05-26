Ростовчанка стала чемпионкой России по стрельбе из лука

Фото: ЦОП №1.

Спортсменка из Ростова-на-Дону выиграла золотую медаль на чемпионате России по стрельбе из классического лука. Воспитанница центра олимпийской подготовки № 1 Елена Осипова заняла первое место среди соперниц из десятков регионов страны. Турнир состоялся в начале мая в городе Алушта на южном берегу Крыма.В день соревнований разыгралась непогода.- Ветер был безумный, дождь проливной, - рассказала Rostov.ru тренер ростовчанки Лола Валихаджиева. - Не успели закончить разминку, как уже были все мокрые.Однако по правилам турнира перенести состязание можно только в том случае, если ветер срывает щиты с мишенями. Да и то, всего на несколько часов. Поэтому лучники и лучницы стреляли с поправкой на ветер - он запросто мог сбить с курса стрелу.Елена Осипова - опытный стрелок, поэтому с задачей справилась отлично. Сначала 29-летняя лучница выиграла сет из трех серий (прим. - трех стрел) у Соелмы Сыроевой. В полуфинале по итоговым очкам она обошла Светлану Дашанимаеву, а в финале сразилась с Эрженой Очировой. Если с первой соперницей отрыв достигал трех очков, то в финальном выступлении спортсменки шли практически наравне. Последний сет стал решающим. Елена набрала 28 очков из 30 (Очирова - 26) и стала золотым призером чемпионата России.Ростовчанка занимается этим видом спорта 14 лет. Решение было спонтанным - Елена несколько лет занималась большим теннисом, пока в ее родном Таганроге не открыли секцию по стрельбе из лука.- Однажды в нашу школу пришли два тренера. Один из них сказал: «Вот это лук. А вот этот человек - старший тренер сборной страны по стрельбе из лука. Мы открываем в Таганроге секцию». Я подумала: «Почему бы и нет?». Так в 15 лет я открыла для себя стрельбу из лука, - вспоминает Елена.С тех пор она стала заслуженным мастером спорта, серебряным призером Олимпийских игр, чемпионата и Кубка мира, двукратной чемпионкой Европы, а также призером многих всероссийских соревнований. Стоит отметить, что Елена Осипова - первая в истории российской стрельбы из лука спортсменка, завоевавшая награду Олимпийских игр в личном в первенстве.Сейчас ростовчанка выступает на Кубке Беларуси, который проходит в Беларуси. В нем приняли участие порядка 150 спортсменов не только из страны-организатора, но и из Казахстана и России.