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ФК «Ростов» уступил загребскому «Динамо»

ФК «Ростов» уступил загребскому «Динамо»
Альпийский сбор «жёлто-синих» продолжается. Во второй товарищеской игре оппонентом был многократный и действующий чемпион Хорватии/Югославии - «Динамо» (Загреб).

Балканцы открыли счёт. На 9-й минуте матча форвард Лука Менало поразил дальнюю «девятку» створа Егора Бабурина после контратаки по центру, 1:0. В середине первого тайма Петар Стоянович забил второй мяч, удачно добив игровой снаряд в сетку после сейва Бабурина, 2:0. В дальнейшем «Ростов» всё-таки создал ряд острых моментов, однако размочить счёт не смог.

Во второй половине встречи подшефные Валерия Карпина организовали давление на ворота «Динамо». На 65-й минуте японец Кенто Хашимото освободился из-под опеки защитника и практически без помех забил головой - 2:1. В оставшееся до конца матча время россияне так и не сравняли счёт. Итог - проигрыш с минимальным перевесом.

Свой очередной спарринг ростовчане проведут 1 июля. Оппонентом будет «Мура» (Словения).

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