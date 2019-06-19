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«Ростов» одержал победу в контрольном матче с СКА

«Ростов» одержал победу в контрольном матче с СКА
В контрольном матче с СКА футбольный клуб «Ростов» стал победителем. Товарищеская встреча прошла 20 июня в донской столице.

В ходе игры мячи в ворота соперника забили нападающие Дмитрий Полоз и Бьорн Сигурдарсон. Бьорн умудрился сделать дубль, чем обеспечил «Ростову» уверенную победу. По итогу игры счёт был 3:1.

Донской клуб в субботу, 22 июня, отправится в Австрию. Там пройдёт финальный этап подготовки к сезону-2019/20. ФК «Ростов» сыграет с «Оренбургом» 13 июля на домашней арене.

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