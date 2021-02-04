«Ростов-Дон» уступил на выезде «Криму»

Групповой раунд Лиги чемпионов ЕГФ близится к завершению. «Ростов-Дон» гарантировал себе место в четвертьфинале, однако надо ещё биться за более благоприятный посев. В матче первого круга (в сентябре) словенская команда увезла из Ростова-на-Дону ничью – довольно неожиданно. Тот результат российские болельщики восприняли как проигрыш.В первые минуты игра была приблизительно равной. Ростовские гандболистки имели небольшое преимущество, но далее «Крим» инициативу отобрал, забив три гола подряд, и вырвался вперёд - 5:3. Словенская команда отрывалась по ходу первой части матча и больше, но на отдых команды пошли при счёте 17:15, всё те же «минус два» для «Ростова-Дона», что и в начале матча.Во втором отрезке вечера «жёлто-чёрные» отлично начали. В какой-то момент чемпион России повёл в счёте - 24:21 - после четырёх мячей кряду. Но финал, увы, остался за хозяйками паркета. «Крим» мощно провёл последние минуты и вырвал выигрыш - 28:27. Главную роль сыграла стражница ворот «Крима» Йована Рисович. В целом за игру она отразила 43% бросков, в то время как её ростовские коллеги сыграли неудачно – лишь 20% КПД.Самыми результативными в составе донского клуба стали Полина Кузнецова (8 мячей), Виктория Борщенко (5 голов) и Анна Вяхирева (4 точных броска). У победителей безоговорочно лучшей стала Матеа Плетикосич – 9 попаданий.В остальных играх дня «Бухарест» (Румыния) переиграл на своей площадке «Эсбьерг» (Дания) - 28:26, а «Ференцварош» (Венгрия) в родных стенах одолел «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) - 30:28.В таблице Группы А «Ростов-Дон» идёт всё так же на первом месте – 15 очков. Далее следуют «Ференцварош» и «Мец» (Франция), у обоих клубов - по 14 баллов.Свой очередной матч подшефные Пера Юханссона сыграют 10 февраля против «Ференцвароша».