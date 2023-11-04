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«Ростов-Дон» победил дома ЦСКА 26:24

«Ростов-Дон» победил дома ЦСКА 26:24
Игра двух лидеров чемпионата страны прошла при аншлаге. В напряжённой борьбе победу одержали ростовчанки.

В первые минуты жёлто-чёрные повели 5:1. Гостьи немного подтянулись, однако ближе к перерыву «Ростов-Дон» вновь нарастил отрыв. На отдых коллективы ушли при преимуществе южанок 13:8. Во второй половине поединка никак не получалось увеличить разницу. Ближе к концу игры ЦСКА сократил отставание до двух мячей, но «Ростов-Дон» всё-таки удержал важнейшую победу с небольшим перевесом – 26:24.

По индивидуальной статистике самой полезной была Кристина Кожокарь – 9 голов. Алёна Амельченко забросила 4, Валерия Кирдяшева - 3. У армеек лучшей была Елена Михайличенко – 9 точных бросков.

В остальных встречах тура в Суперлиге «Астраханочка» сыграла вничью с «Черноморочкой» (Новороссийск) 32:32, «Звезда» (Звенигород) разгромила «Университет» (Ижевск) 46:24, а «Динамо-Синара» (Волгоград) было сильнее «Луча» (Москва) 26:16.

8 ноября «Ростов-Дон» на своей арене принимает «Астраханочку». В таблице Суперлиги ростовчанки теперь на чистом первом месте из 12.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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