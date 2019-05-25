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Голкиперы ХК «Ростов» продлили контракты с клубом

Голкиперы ХК «Ростов» продлили контракты с клубом
Вратари хоккейного клуба «Ростов» Максим Кукурудза и Дмитрий Кропова продлили контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «кондоров».

В составе донской команды голкиперы проведут как минимум еще один сезон. 23-летний Максим Кукурудза защищал ворота «кондоров» в 31 встрече и пропустил 63 шайбы. 20-летний Дмитрий Кропова в основном принимал участие в играх первенства Национальной хоккейной лиги. В составе команды «Ростов-Юниор» вратарь принял участие в 48 играх.

В апреле ростовские хоккеисты обыграли в решающей игре «Мордовию» и завоевали титул чемпиона Первенства ВХЛ.

Данная победа стала для ХК «Ростов» уже второй в нынешнем формате, плюс была победа в РХЛ. Таким образом, ростовчане стали трёхкратными победителями третьей по силе хоккейной лиги России. Напомним, что «красно-белые» в этом сезоне выиграли и регулярный чемпионат, и весь турнир в целом.

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