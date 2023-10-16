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Валерий Карпин собирается покинуть ФК «Ростов»

Валерий Карпин собирается покинуть ФК «Ростов»
Валерий Карпин покинет ФК «Ростов». Об этом заявил сам главный тренер команды. Случится это сразу после того, как сборная России снова сможет принимать участие в играх с другими сборными мира.

- Если национальную команду завтра допустят до мировой арены, я сразу же покину «Ростов». У нас была договоренность, - рассказал специалист изданию «Чемпионат».

Напомним, что Карпина назначили главным тренером сборной страны в 2021 году. Первое время он совмещал должность главного тренера ростовчан и параллельно тренировал сборную. У него не получалось «распылиться», и Карпин решил сосредоточиться только на работе в сборной. После событий февраля 2022 года сборной России запретили участвовать в международных турнирах, поэтому Карпин бросил все силы на ростовчан.
Фото: ФК Ростов.
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