Валерий Карпин собирается покинуть ФК «Ростов»

Фото: ФК Ростов.

Валерий Карпин покинет ФК «Ростов». Об этом заявил сам главный тренер команды. Случится это сразу после того, как сборная России снова сможет принимать участие в играх с другими сборными мира.- Если национальную команду завтра допустят до мировой арены, я сразу же покину «Ростов». У нас была договоренность, - рассказал специалист изданию «Чемпионат».Напомним, что Карпина назначили главным тренером сборной страны в 2021 году. Первое время он совмещал должность главного тренера ростовчан и параллельно тренировал сборную. У него не получалось «распылиться», и Карпин решил сосредоточиться только на работе в сборной. После событий февраля 2022 года сборной России запретили участвовать в международных турнирах, поэтому Карпин бросил все силы на ростовчан.