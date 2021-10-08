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Регбийный «Ростов» уступил на выезде «Енисею-СТМ» - 11:48

Регбийный «Ростов» уступил на выезде «Енисею-СТМ» - 11:48
Многократный чемпион страны выставил против «Ростова» полурезервный, экспериментальный состав. Но это не помешало ему иметь заметное преимущество на протяжении всей игры.

В дебюте встречи «Енисей-СТМ» повел в счете благодаря попытке и успешной реализации, однако «Ростов» ответил попыткой в исполнении Михаила Кудинова, 7:5. Но сибиряки тут же занесли еще несколько «пятерок», а к финалу первого тайма разница уже была серьезной – 5:24.

Второй тайм также прошел с преимуществом «Енисея-СТМ». Ростовчане усилиями Никиты Пронина смогли забить два штрафных, но пропустили несколько попыток. Итог – ожидаемое бонусное поражение подопечных Вячеслава Титики, 11:48.

В остальных играх 10-го тура российской регбийной Премьер-Лиги «Стрела» (Казань) одолела на своём поле «Металлург» (Новокузнецк) - 20:7, а «Локомотив» (Пенза) на выезде переиграл «Динамо» (Москва) - 50:18.

Очередной матч ростовчане сыграют 23 октября на своем поле с московским ЦСКА.
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Теги: регби Ростов

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