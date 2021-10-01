Регбийный «Ростов» уступил «Красному Яру»

Ростовчане потерпели ещё одно поражение. В этот раз команда Вячеслава Титики билась с легендарным «Красным Яром», который переживает не самые лучшие времена в своей истории.Ещё в первом тайме хозяева добыли шесть попыток и пять раз попали в цель с реализаций. На этот шквал очков за «Ростов» ответил только Никита Пронин своим ударом со штрафного – 40:3 после первых сорока минут встречи. В начале второй красноярцы сбавили обороты, а ростовчане постарались набрать хоть что-то. Пронин забил ещё один штрафной, но концовка была омрачена его травмой – игрока «Ростова» забрала «скорая» прямо с поля. Итог – ожидаемое поражение ростовчан, 6:59.В остальных играх 9-го тура чемпионата России среди команд Премьер-Лиги «Слава» (Москва) дома обыграла «ВВА-Подмосковье» (Монино) - 22:17, «Металлург» (Новокузнецк) был сильнее «Локомотива» (Пенза) - 27:18, а «Енисей-СТМ» (Красноярск) на своём поле одолел «Стрелу» (Казань) - 10:6.9 октября ростовчане сразятся на выезде против ещё одного красноярского клуба – «Енисея-СТМ».